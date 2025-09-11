Ultime News

11 Set 2025 Da Avellino a Cremona per comprare
l'auto. Truffa: "Gente senza pietà"
11 Set 2025 Il 21 settembre apertura
straordinaria di San Sigismondo
11 Set 2025 Asst Cremona, nuova sala endoscopica
intitolata al dottor Buffoli
11 Set 2025 Arrestati con 3 chili di marijuana
Papà e figlio scelgono il silenzio
11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
Tg Economia – 11/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Bce lascia ancora i tassi invariati
– Bankitalia, a giugno aumentano le entrate turistiche
– Bat, 16 nuove linee produttive nello stabilimento di Trieste
– Bonus scuola, ecco come funziona
