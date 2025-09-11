Ultime News

11 Set 2025 Da Avellino a Cremona per comprare
l'auto. Truffa: "Gente senza pietà"
11 Set 2025 Il 21 settembre apertura
straordinaria di San Sigismondo
11 Set 2025 Asst Cremona, nuova sala endoscopica
intitolata al dottor Buffoli
11 Set 2025 Arrestati con 3 chili di marijuana
Papà e figlio scelgono il silenzio
11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
Tg News – 11/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caccia al killer di Kirk, trovata l’arma
– La Polonia limita il traffico aereo
– Parlamento Europeo vota sì a risoluzione su Gaza
– New York ricorda le vittime dell’11 settembre
– Arrestato trapper Baby Gang, trovato con una pistola
– Aperto e pubblicato testamento segreto di Armani
– La Bce lascia i tassi fermi, sui depositi resta il 2%
– Mattarella: “La scuola è un luogo di accoglienza e rispetto”
– Previsioni 3B Meteo 12 Settembre
