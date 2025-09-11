Tg News – 11/9/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Caccia al killer di Kirk, trovata l’arma

– La Polonia limita il traffico aereo

– Parlamento Europeo vota sì a risoluzione su Gaza

– New York ricorda le vittime dell’11 settembre

– Arrestato trapper Baby Gang, trovato con una pistola

– Aperto e pubblicato testamento segreto di Armani

– La Bce lascia i tassi fermi, sui depositi resta il 2%

– Mattarella: “La scuola è un luogo di accoglienza e rispetto”

– Previsioni 3B Meteo 12 Settembre

