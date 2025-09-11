Video Pillole
Tg News – 11/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Caccia al killer di Kirk, trovata l’arma
– La Polonia limita il traffico aereo
– Parlamento Europeo vota sì a risoluzione su Gaza
– New York ricorda le vittime dell’11 settembre
– Arrestato trapper Baby Gang, trovato con una pistola
– Aperto e pubblicato testamento segreto di Armani
– La Bce lascia i tassi fermi, sui depositi resta il 2%
– Mattarella: “La scuola è un luogo di accoglienza e rispetto”
– Previsioni 3B Meteo 12 Settembre
