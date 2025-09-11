Ultime News

11 Set 2025 Da Avellino a Cremona per comprare
l'auto. Truffa: "Gente senza pietà"
11 Set 2025 Il 21 settembre apertura
straordinaria di San Sigismondo
11 Set 2025 Asst Cremona, nuova sala endoscopica
intitolata al dottor Buffoli
11 Set 2025 Arrestati con 3 chili di marijuana
Papà e figlio scelgono il silenzio
11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
Video Pillole

Tg Sport – 11/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milan, è arrivato Rabiot “Sono contento di essere qui”
– A Cremona si è presentato Vardy, l’eroe di Leicester
– Pellizzari, prima vittoria da professionista alla Vuelta
– Carlo Recalcati “Pozzecco ha unito la nazionale”
– Italia, i playoff per i mondiali fanno paura
