Ultime News

11 Set 2025 Scuola "Virgilio" tutta nuova
Questa mattina l'inaugurazione
11 Set 2025 Dal 15 settembre più treni
nei festivi sulla Brescia-Cremona
11 Set 2025 La famiglia Patrini, da Pizzighettone
all'Elba: la vita tra mare e pianura
11 Set 2025 Fratelli Tutti e Consorzio Agrario
Avviata la collaborazione
11 Set 2025 Petsfestival 2025, sabato
l'anteprima al CremonaPo
Video Pillole

Ue, Borchia “Da von der Leyen troppi problemi e poche soluzioni”

ROMA (ITALPRESS) – Abbiamo sentito molti problemi ma poche soluzioni. Il punto è che la maggioranza di von der Leyen è debole. Troppe parole sulle armi e molta vaghezza sul Mercosur”. Lo ha affermato l’europarlamentare della Lega Paolo Borchia in un’intervista durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, commentando il discorso della numero uno di palazzo Berlaymont sullo Stato dell’Unione europea.

xf4/col4/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...