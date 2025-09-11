In occasione del cinquecentenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-2025), il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Università di Pavia) e ADUIM, Associazione Docenti Universitari Italiani di Musica, organizzano un convegno internazionale intorno alla figura del grande musicista rinascimentale. Considerato uno dei più importanti compositori non solo del Cinquecento ma di tutta la storia musicale europea, la scrittura di Palestrina è stata al tal punto rilevante da condizionare la didattica e la composizione anche delle epoche successive.

Il suo apporto artistico riguarda sia la musica liturgica e devozionale — repertorio che ha esplorato largamente e con cui è in maggior misura conosciuto oggi — sia la musica profana — a cui afferiscono brani divenuti celeberrimi già nel Cinquecento. Il convegno, che si terrà in presenza dal 16 al 18 settembre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Palazzo Raimondi, Cremona), affronterà questioni come le tecniche compositive impiegate da Palestrina, la ricezione delle sue opere, il suo rapporto con l’editoria musicale, nonché le recenti prospettive di studio offerte dalle digital humanities e gli approcci innovativi alla comprensione della sua figura e delle sue opere nel corso della storia. L’evento è aperto a tutti gli interessati, studenti, docenti, ricercatori e appassionati di musica, che sono calorosamente invitati a partecipare.

© Riproduzione riservata