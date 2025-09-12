L’abbraccio ai compagni, i racconti di un’estate che sembra ormai lontana, la corsa a prendere posto in classe e poi la campanella, che sancisce l’apertura di un nuovo capitolo.

Nonostante le partenze anticipate di alcuni istituti durante questa settimana, con la mattinata di venerdì 12 settembre prende ufficialmente avvio l’anno scolastico 2025/2026 in tutta la Lombardia.

In provincia di Cremona, a tornare sui banchi sono quasi 50mila bambini e ragazzi, che tra ansia e non poca emozione si affacciano alle novità che arriveranno nei prossimi mesi con entusiasmo. Arrivando alle scuole superiori in città, oggi è la volta del liceo “Manin” di via Cavallotti e quello delle scienze applicate “Anguissola”.

Al liceo classico e linguistico, si è tenuta a partire dalle ore 8 una particolare accoglienza per i ragazzi delle classi prime,

con l’ormai tradizionale appello e la formazione dei nuovi gruppi. Ad accompagnare i giovani, molte mamme e papà, forse più emozionati dei figli.

A seguire, l’ingresso degli altri studenti e l’inizio (seppur soft) delle lezioni. E a proposito di novità, al liceo “Anguissola” è un primo giorno di scuola particolare e a suo modo unico anche per la dirigenza: da inizio settembre infatti la scuola di via Palestro ha visto un cambio al vertice e una nuova preside. Si tratta di Paola Premi, che lascia il medesimo ruolo all’istituto comprensivo di Gussola per spostarsi in città. Da parte sua, un grande in bocca al lupo ai suoi nuovi ragazzi, tra nuove sfide e un percorso di crescita e conoscenza condiviso.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata