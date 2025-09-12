Ultime News

12 Set 2025 10° reggimento genio guastatori:
intervento sul ghiacciaio del Dosegu
12 Set 2025 Anche nelle scuole di Cremona
il via il nuovo anno scolastico
12 Set 2025 Nuovi arrivi in Pinacoteca:
Giuseppe Diotti e Enrico Scuri
12 Set 2025 All'Mdv la storia dei Giochi
Olimpici con video e fotografie
12 Set 2025 Cappella Cantone, scontro tra auto
e mezzo pesante: un morto
Cronaca

Anche nelle scuole di Cremona
il via il nuovo anno scolastico

Il liceo Manin
Fill-1

L’abbraccio ai compagni, i racconti di un’estate che sembra ormai lontana, la corsa a prendere posto in classe e poi la campanella, che sancisce l’apertura di un nuovo capitolo.

Nonostante le partenze anticipate di alcuni istituti durante questa settimana, con la mattinata di venerdì 12 settembre prende ufficialmente avvio l’anno scolastico 2025/2026 in tutta la Lombardia.

In provincia di Cremona, a tornare sui banchi sono quasi 50mila bambini e ragazzi, che tra ansia e non poca emozione si affacciano alle novità che arriveranno nei prossimi mesi con entusiasmo. Arrivando alle scuole superiori in città, oggi è la volta del liceo “Manin” di via Cavallotti e quello delle scienze applicate “Anguissola”.
Al liceo classico e linguistico, si è tenuta a partire dalle ore 8 una particolare accoglienza per i ragazzi delle classi prime,
con l’ormai tradizionale appello e la formazione dei nuovi gruppi. Ad accompagnare i giovani, molte mamme e papà, forse più emozionati dei figli.
A seguire, l’ingresso degli altri studenti e l’inizio (seppur soft) delle lezioni. E a proposito di novità, al liceo “Anguissola” è un primo giorno di scuola particolare e a suo modo unico anche per la dirigenza: da inizio settembre infatti la scuola di via Palestro ha visto un cambio al vertice e una nuova preside. Si tratta di Paola Premi, che lascia il medesimo ruolo all’istituto comprensivo di Gussola per spostarsi in città. Da parte sua, un grande in bocca al lupo ai suoi nuovi ragazzi, tra nuove sfide e un percorso di crescita e conoscenza condiviso.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...