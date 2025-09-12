Ultime News

L'uomo è rimasto vittima di un tragico incidente sulla Paullese avvenuto venerdì mattina: abitava a Cologno al Serio nella bergamasca

La vittima del tremendo incidente stradale sulla Paullese di venerdì mattina è Michele Boschi, 50 anni, residente a Cologno al Serio (nella bergamasca) ma originario di Cremona.

L’uomo, a bordo della sua auto, si è schiantato frontalmente contro un camion a Cappella Cantone.

La macchina (una Volkswagen Polo) viaggiava da Crema verso Cremona.

Probabilmente a causa di un sorpasso l’auto di Boschi ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con un autocarro (intestato a una ditta che ha sede fuori regione), condotto da un 42enne della provincia di Piacenza, che proveniva dal senso opposto.

L’impatto è stato violentissimo: l’auto, distrutta, è stata sbalzata nel campo adiacente la strada, ribaltandosi. Boschi è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti una pattuglia dei Carabinieri di Pizzighettone, il personale sanitario, la Polizia provinciale e i Vigili del Fuoco.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata
