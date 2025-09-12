Anche quest’anno il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” propone un’ampia gamma di corsi lunghi e brevi per chi ama il fumetto in tutte le sue declinazioni, dal manga al graphic novel, dal disegno a mano libera allo storytelling. I corsi prevedono proposte per tutte le età e per tutte le esigenze. Corsi pomeridiani per bambini, ragazzi delle medie e delle superiori e corsi serali per tutti quindi anche per adulti. Ci sono corsi sia in presenza, presso la sede di Via Palestro 17, che on line in diretta streaming.

Sul sito si possono consultare e scaricare tutti i programmi e le informazioni per iscriversi. Alcuni corsi sono a numero chiuso per permettere un’accurata esperienza ai partecipanti. Il corpo docente è costituito da Francesca Follini, Simone Riccardi,

Roberta Sakka Sacchi, Michele Nazarri e Valeria Corradi.

Tutti gli interessati possono partecipare all’Open Day sabato 13 Settembre 2025 alle 16.30 presso la sede. Sarà possibile incontrare gli insegnanti e verificare le proprie necessità. Per qualsiasi informazione il riferimento è didattica@cfapaz.org

