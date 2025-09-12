Colosimo “Siamo di fronte a criminalità organizzata su due livelli”

CATANIA (ITALPRESS) – “In questo territorio siamo di fronte a una criminalità organizzata su due livelli, un livello più alto che fa riferimento alle famiglie mafiose di Cosa Nostra che sono Santapaola-Ercolano e ovviamente il clan Mazzei, e un secondo livello composto da clan che gestiscono le piazze di spaccio. Queste due mafie si dividono il territorio tra appalti e droga, tra piazze di spaccio e grandi manifestazioni economiche. Tutte e due hanno bisogno di un contrasto anche di rigenerazione delle nuove generazioni”. Così il presidente Chiara Colosimo a conclusione delle audizioni dei componenti della commissione Antimafia con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della provincia di Catania.

