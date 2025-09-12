Ultime News

12 Set 2025 Frontale sulla Paullese a Cappella
Cantone: morto sul colpo un 50enne
12 Set 2025 10° reggimento genio guastatori:
intervento sul ghiacciaio del Dosegu
12 Set 2025 Anche nelle scuole di Cremona
il via il nuovo anno scolastico
12 Set 2025 Nuovi arrivi in Pinacoteca:
Giuseppe Diotti e Enrico Scuri
12 Set 2025 All'Mdv la storia dei Giochi
Olimpici con video e fotografie
Video Pillole

Comtel, Lazzerini “Piano di crescita importante e operazioni in vista”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un piano industriale abbastanza aggressivo e un piano di crescita importante, abbiamo l’obiettivo di aumentare sensibilmente il fatturato e la redditività dell’azienda. Per questo ci siamo quotati in Borsa lo scorso 19 febbraio. Inoltre, uno dei principali obiettivi era rendere l’azienda più trasparente possibile perché andare in Borsa vuol dire essere certificati, vuol dire assoggettarsi volontariamente alle regole di massima trasparenza. Abbiamo ancora delle operazioni all’orizzonte, stiamo continuando a guardare aziende che sono sul mercato e che sono disponibili ad essere acquisite”. Così Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale di Comtel Spa, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress €conomy.
