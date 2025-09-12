Importante convegno nella Sala Consiliare del Comune di Cremona sul tema delle “Figure professionali nella compravendita immobiliare”.

Dopo una breve introduzione dell’evento, sono andati in scena i saluti delle istituzioni presenti, tra loro il sindaco Andrea Virgilio e il prefetto di Cremona Antonio Giannelli, oltre al segretario nazionale Fiaip (la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) Fabrizio Segalerba.

Il primo dei tanti interventi previsti in scaletta è stato a cura del Collegio Fiaip di Cremona, con il relatore Claudio Villa (presidente provinciale Fiaip Cremona) che ha trattato il tema de “L’evoluzione della figura professionale dell’agente immobiliare”.

E’ toccato poi al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cremona intervenire attraverso le parole del Geom. Massimiliano Romagnoli, che ha parlato de “L’importanza dello stato legittimo della compravendita”.

A seguire l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cremona ha trattato l’argomento “Sicurezza al centro” attraverso l’intervento di Roberto Cigala (consigliere ordine periti industriali e periti industriali laureati provincia di Cremona).

L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Cremona ha trattato il tema “Esempi pratici di adeguamento sismico degli edifici” con la relazione di Adriano Faciocchi (presidente dell’ordine per la provincia di Cremona).

Per l’Ordine degli Architetti è intervenuta Marta Visone (past president della provincia di Cremona) sul tema “Valutare per vendere, il ruolo del tecnico e le difformità apparentemente minori”.

E’ toccato intervenire poi all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cremona attraverso la relazione di Elisabetta Pasquali (segretario della sezione di Cremona dell’Ordine) sul tema “Le agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare”.

Per l’Ordine degli Avvocati di Cremona ha parlato il Consigliere Roberto Maria Dall’Olmo trattando il tema “La tutela dei soggetti fragili nella compravendita immobiliare”.

Per gli Amministratori di Condominio ha preso la parola Mauro Bosio (Presidente Anaci Cremona) con un intervento focalizzato su “La liberatoria in caso di compravendita immobiliare”.

Infine, è stato il turno del Consiglio Notarile di Cremona e Crema, per parlare de “La partecipazione dello straniero nell’atto di compravendita”. A fare da relatore è stato Francesco Guardamagna (Referente della Comunicazione del Consiglio Notarile di Cremona e Crema).

Un convegno che ha richiamato tantissimi esperti dei vari settori, tanto che la Sala Consiliare del Comune di Cremona era letteralmente gremita.

© Riproduzione riservata