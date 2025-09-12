Due arresti a Napoli per la “stesa” prima di Pasqua

NAPOLI (ITALPRESS) – Due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone gravemente indiziate per la “stesa” del 19 aprile scorso nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. La sparatoria avvenne in presenza di più persone e “con metodi tipicamente mafiosi”. I due sono accusati “di pubblica intimidazione con uso di armi, stesa, e di detenzione e porto abusivo di armi”.

col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri)