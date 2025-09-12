Ultime News

12 Set 2025 Continuità e nuove sfide: Paola
Premi alla guida dell'Anguissola
12 Set 2025 Nuovi servizi per i più piccoli:
inaugurata la nuova mensa a Sospiro
12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 Usb proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
Video Pillole

Hackathon di Fastweb+Vodafone sull’IA, premiati i giovani innovatori

MILANO (ITALPRESS) – Ventiquattro ore no-stop, 35 partecipanti selezionati da tutta Italia e divisi in otto squadre. Questi i numeri di FastwebAI Hackathon, la maratona tecnologica promossa da Fastweb + Vodafone in cui studenti e studentesse, start-up e giovani innovatori hanno potuto sviluppare nuovi progetti e soluzioni utilizzando la suite di soluzioni di AI e il Supercomputer di Fastweb+Vodafone.
f12/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...