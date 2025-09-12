Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Video Pillole

Lo studente che ha conosciuto Kirk “Ucciso dall’intolleranza”

ROMA (ITALPRESS) – Parla in un’intervista all’agenzia Italpress Lorenzo Caccialupi, lo studente di Roma che ha conosciuto l’attivista americano Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025 con un colpo di fucile in un campus dello Utah. “Conobbi e vidi per la prima volta Charlie Kirk qualche anno fa sui social media. Rimasi molto colpito perché mi piaceva quello che promuoveva, ovvero dialogo tra le due parti, il dialogo tra persone che la pensano diversamente tra loro. A differenza di quanto si è detto, Charlie Kirk a parer mio non era un promotore di odio, tutt’altro”, afferma Caccialupi.
