A partire da lunedì 15 settembre, i tecnici di Padania Acque inizieranno i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria in piazzetta San Pantaleone.

L’intervento, che si concluderà nell’arco di due settimane, si rende necessario per sostituire circa 30 metri di tubazioni obsolete e ammalorate, dieci allacci fognari e tre caditoie.

L’importo complessivo dei lavori, che avverranno sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova, è stimato in circa 40.000 euro.

Padania Acque provvederà al ripristino della sede stradale interessata dal cantiere.

Per consentire l’esecuzione di questo importante intervento si rende necessaria la chiusura dell’accesso alla piazza dove sarà vietata anche la sosta. Sarà comunque garantito l’accesso in sicurezza dei pedoni alle proprietà laterali attraverso corridoi posti ai lati del cantiere.

Per i veicoli dei titolari/utilizzatori dei carrai di piazza San Pantaleone verrà messa a disposizione un’area di sosta riservata in via Larga, dal civico 1 al civico 7/A (9 posti auto).

Gli aventi diritto sono già stati informati di munirsi di specifica autorizzazione provvisoria rivolgendosi all’Ufficio Permessi di via Persico, 31, (tel. 0372/801072- 801080 ufficio.permessi@aemcremona.it).

L’autorizzazione va esposta in modo visibile sui veicoli durante la sosta nell’area riservata.

La parte di cantiere su via Altobello Melone comporta l’istituzione del senso unico alternato che sarà adeguatamente segnalato 48 ore prima dell’inizio dei lavori.

