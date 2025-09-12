Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Video Pillole

Renzi “Riconoscimento della Palestina? Diplomazia da Twitter”

MILANO (ITALPRESS) – “Il dibattito sul riconoscere lo Stato di Palestina riempie le pagine dei giornali italiani e europei esattamente come l’inazione, la sterilità, la mancanza di politica estera e diplomatica dell’Ue. C’è gente che chiede di riconoscere lo Stato di Palestina senza conoscere che cos’è la storia. Ammetto la mia stanchezza nel sentire dibattiti sul niente che sono buoni soltanto per gli slogan. Abbiamo i grandi esperti di Twitter dei vaccini, i diplomatici da Twitter. C’è gente che non conosce niente della situazione in cui siamo e dice lo Stato di Palestina”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell’evento “Il tempo delle donne” organizzato a Milano dal Corriere della Sera.

xh7/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...