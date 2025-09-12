Renzi “Riconoscimento della Palestina? Diplomazia da Twitter”

MILANO (ITALPRESS) – “Il dibattito sul riconoscere lo Stato di Palestina riempie le pagine dei giornali italiani e europei esattamente come l’inazione, la sterilità, la mancanza di politica estera e diplomatica dell’Ue. C’è gente che chiede di riconoscere lo Stato di Palestina senza conoscere che cos’è la storia. Ammetto la mia stanchezza nel sentire dibattiti sul niente che sono buoni soltanto per gli slogan. Abbiamo i grandi esperti di Twitter dei vaccini, i diplomatici da Twitter. C’è gente che non conosce niente della situazione in cui siamo e dice lo Stato di Palestina”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell’evento “Il tempo delle donne” organizzato a Milano dal Corriere della Sera.

