Ultime News

12 Set 2025 Festa dell'Unità, stasera
si parla di sanità in Regione
12 Set 2025 West Nile. Un’altra persona
contagiata in provincia
12 Set 2025 "Unboxing the future" il 17 settembre
all'Associazione Industriali
12 Set 2025 Cappella Cantone, morto Michele
Boschi: era originario di Cremona
12 Set 2025 Antonio Cabrini all'evento
benefico per la Giorgio Conti
Video Pillole

Renzi “Tajani prezzolato? Per me è incapace ma onesto”

MILANO (ITALPRESS) – “Io non credo che Tajani sia prezzolato, da un lato perché comunque per me è un incapace, ma è una persona onesta. Quindi non vedo alcun dubbio sul fatto che non è prezzolato. Ma chi è che va a prezzolare Tajani? Non conta niente, quindi il problema non si pone”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell’evento “Il tempo delle donne” organizzato a Milano dal Corriere della Sera alla domanda sull’accusa rivolta al ministro degli esteri Antonio Tajani di essere un “influencer prezzolato di Israele” lanciata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.
© Riproduzione riservata
