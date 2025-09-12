Ultime News

12 Set 2025 Continuità e nuove sfide: Paola
Premi alla guida dell'Anguissola
12 Set 2025 Nuovi servizi per i più piccoli:
inaugurata la nuova mensa a Sospiro
12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 Usb proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
Schifani “Noi Moderati parte integrante dell’alleanza di centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il congresso di Noi Moderati non rappresenta solo un momento di confronto interno, ma è anche una tappa fondamentale nel rafforzamento di tutta la nostra coalizione: Noi Moderati è parte integrante della nostra alleanza, ben prima che fossero presenti i deputati regionali in assemblea l’ho sempre considerato una componente essenziale invitando i rappresentanti ai vertici di maggioranza e riconoscendone il ruolo di quella che giustamente viene definita la quarta gamba della coalizione”. Lo sottolinea in un videomessaggio il presidente della Regione Renato Schifani. durante il congresso regionale di Noi Moderati, tenutosi all’Hotel Addaura Village e Congressi a Palermo. “La candidatura di Dell’Utri alle europee all’interno della lista di Forza Italia ha ulteriormente confermato la solidità di questo legame e la rilevanza di Noi Moderati nel panorama siciliano e nazionale: sono certo che questo congresso saprà tracciare nuove linee di crescita e rafforzare ulteriormente i nostri comuni obiettivi”, aggiunge Schifani.

