Sequestrati nel Napoletano 92 mila prodotti scolastici contraffatti

NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’ambito di un piano finalizzato a contrastare il commercio di materiale contraffatto in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 150 mila prodotti illegali, di cui oltre 92 mila prodotti scolastici e articoli di cancelleria destinati a bambini e ragazzi in età scolare.

(Fonte video: Guardia di Finanza)