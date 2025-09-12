Nell’ambito del percorso di efficientamento energetico e sostenibilità intrapreso dalla U.S. Cremonese, Eco The Photovoltaic Group ha installato un impianto fotovoltaico sul Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e una colonnina di ricarica brandizzata per auto elettriche nel parcheggio, un progetto che consolida il rapporto di collaborazione tra il Gruppo e la società grigiorossa.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio: la Cremonese, già firmataria della Carta Figc sulla sostenibilità ambientale del calcio – un documento promosso dalla Figc nell’ambito del progetto europeo Life Tackle, che definisce impegni concreti per la gestione sostenibile di infrastrutture, eventi e coinvolgimento dei tifosi – sta progressivamente implementando misure di efficientamento energetico sia presso il Centro sportivo “Giovanni Arvedi” sia allo stadio Zini, confermando la volontà di fare della sostenibilità un pilastro della propria identità.

Il Centro sportivo, intitolato al presidente Giovanni Arvedi, è un’infrastruttura d’eccellenza che ospita quotidianamente circa 250 ragazzi delle giovanili oltre alla prima squadra, mettendo a disposizione 5 campi da allenamento, 2 palestre, uffici e una moderna clubhouse. Una struttura interamente elettrificata – dagli spogliatoi alle docce – che oggi, grazie al fotovoltaico, vede rafforzata la propria efficienza e sostenibilità.

L’intervento svolto da Eco Group ha riguardato la copertura degli uffici del centro, con l’installazione di un impianto fotovoltaico da 100,5 kWp, composto da 245 moduli da 410 Wp distribuiti su una superficie di 478 m². L’impianto fornisce energia a tutto il centro sportivo, con una produzione media annua stimata pari a 125.690 kWh, di cui il 63% viene autoconsumato direttamente dalla struttura, garantendo un livello di autarchia energetica del 43%. I benefici ambientali sono significativi per il contesto e il territorio: ogni anno si evita l’immissione in atmosfera di oltre 65.550 kg di CO₂.

A completare il progetto, è stata installata una colonnina di ricarica Mennekes per auto elettriche brandizzata con i loghi della Cremonese e posizionata nell’area parcheggio interno del Centro sportivo “Giovanni Arvedi”, che conta 40 posti auto. Un tassello in più per favorire la mobilità sostenibile anche all’interno dell’ecosistema sportivo.

