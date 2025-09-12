Ultime News

12 Set 2025 Festa dell'Unità, stasera
si parla di sanità in Regione
12 Set 2025 West Nile. Un’altra persona
contagiata in provincia
12 Set 2025 "Unboxing the future" il 17 settembre
all'Associazione Industriali
12 Set 2025 Cappella Cantone, morto Michele
Boschi: era originario di Cremona
12 Set 2025 Antonio Cabrini all'evento
benefico per la Giorgio Conti
Cronaca

Tavola della pace, nuovo incontro
sabato 13 settembre

Spazio Comune
Fill-1

Sabato 13 settembre in sala Eventi a SpazioComune, Cremona, incontro cittadino “Verso la convocazione degli Stati generali del pacifismo italiano” che verrà realizzata in Italia entro l’autunno.

L’incontro promosso dalla Tavola della pace serve per dare continuità all’impegno per Gaza, preparare prossime iniziative in città e nei territori, seguire e sostenere l’obiettivo della Global Sumud Flottilla di portare aiuti e aprire così corridoi umanitari per una popolazione stremata. L’iniziativa è aperta a tutti.       

