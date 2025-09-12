Sabato 13 settembre in sala Eventi a SpazioComune, Cremona, incontro cittadino “Verso la convocazione degli Stati generali del pacifismo italiano” che verrà realizzata in Italia entro l’autunno.

L’incontro promosso dalla Tavola della pace serve per dare continuità all’impegno per Gaza, preparare prossime iniziative in città e nei territori, seguire e sostenere l’obiettivo della Global Sumud Flottilla di portare aiuti e aprire così corridoi umanitari per una popolazione stremata. L’iniziativa è aperta a tutti.

