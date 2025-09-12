Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Video Pillole

Tg Economia – 12/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Occupazione record nel Mezzogiorno
– Italia leader Ue nella produzione di riso
– Comtel accelera sul mercato, nuove operazioni in vista
– Artigiani e commercianti, come funziona lo sconto sui contributi
abr/sat/gsl

