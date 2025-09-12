Video Pillole
Tg News – 12/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Fermato il presunto killer di Kirk, un 22enne dello Utah
– Fonti Nato: ipotesi no fly zone tra Polonia e Ucraina
– 50 palestinesi uccisi a Gaza in attacchi israeliani
– Muore 18enne inseguito dalla polizia, schianto contro palo
– Fungo killer, allerta negli ospedali europei
– Via libera del Cdm alla riforma dei commercialisti
– Disoccupazione stabile al 6,3%, crescita nel Mezzogiorno
– Tajani “Non ci sono requisiti per riconoscere stato Palestina”
– Previsioni 3B Meteo 13 Settembre
