12 Set 2025 Nuovi servizi per i più piccoli:
inaugurata la nuova mensa a Sospiro
12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
Tg Sport – 12/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il derby d’Italia il piatto forte della giornata di Serie A
– Il Napoli a Firenze, bella sfida tra Milan e Bologna
– MotoGP a Misano, Bagnaia “Weekend importante”
– Jacobs torna a Tokyo, caccia al titolo mondiale
– Buonfiglio “Trovare armonia con Federazioni, DSA ed Enti Promozione”
