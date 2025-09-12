Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
Fratelli d’Italia Lombardia, attraverso un comunicato stampa, celebra l’arrivo di 6 nuovi Vigili del Fuoco a Cremona, parte del piano nazionale che porta circa 800 nuove unità in tutta Italia. “Il completamento del 110° corso – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura – consente di potenziare il Comando provinciale, garantendo interventi più rapidi ed efficaci su tutto il territorio cremonese”.
“L’arrivo delle nuove unità rafforza la presenza operativa sul territorio, migliorando sicurezza e protezione per famiglie, imprese e infrastrutture locali” si legge nella nota stampa.
“Un risultato concreto che tutela i cittadini cremonesi – dichiara Ventura –. Grazie al Governo Meloni, il sistema di soccorso regionale è più efficiente, capillare e pronto a intervenire in ogni emergenza”.