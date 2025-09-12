Ultime News

12 Set 2025 Monitoraggio aree esterne, Tamoil
al Tar contro le nuove richieste
12 Set 2025 Sciopero nazionale dei precari
della Giustizia. A Cremona presidio
12 Set 2025 USB proclama lo sciopero
generale per il 22 settembre
12 Set 2025 Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"
12 Set 2025 Convegno sulle figure professionali
nella compravendita immobiliare
Politica

Vigili del fuoco, Ventura: "Sei
nuove unità a Cremona"

Marcello Ventura
Fill-1

Fratelli d’Italia Lombardia, attraverso un comunicato stampa, celebra l’arrivo di 6 nuovi Vigili del Fuoco a Cremona, parte del piano nazionale che porta circa 800 nuove unità in tutta Italia. “Il completamento del 110° corso – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura – consente di potenziare il Comando provinciale, garantendo interventi più rapidi ed efficaci su tutto il territorio cremonese”.

“L’arrivo delle nuove unità rafforza la presenza operativa sul territorio, migliorando sicurezza e protezione per famiglie, imprese e infrastrutture locali” si legge nella nota stampa.

“Un risultato concreto che tutela i cittadini cremonesi – dichiara Ventura –. Grazie al Governo Meloni, il sistema di soccorso regionale è più efficiente, capillare e pronto a intervenire in ogni emergenza”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...