Cronaca
200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
Domenica mattina alle 9, in piazza Stradivari, il via alla 200 Miglia di Cremona XX Rievocazione Storica del Circuito Automobilistico di Cremona, organizzata dal Cavec di Cremona.
La manifestazione partirà dalla città per raggiungere Pizzighettone e Genivolta, prima di far ritorno in città, con l’arrivo a CremonaFiere.
Questo pomeriggio, proprio in piazza Stradivari già schierati gli equipaggiamenti e ovviamente le macchine che parteciperanno domenica.
Tanta curiosità da parte dei Cremonesi che non hanno mancato di far sentire il loro calore ai conducenti. Tantissimi curiosi che si sono concessi foto con le
auto storiche.
