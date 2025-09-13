Ultime News

13 Set 2025 All'Opera Pia di Castelverde
al via la "Festa delle famiglie"
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
13 Set 2025 La cargobike piace: grandi e bambini
alla prova in Piazza del Comune
13 Set 2025 Chiara Ferragni a Cremona: giro in
città tra pasticceria e tramezzini
13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari

Domenica mattina alle 9, in piazza Stradivari, il via alla 200 Miglia di Cremona XX Rievocazione Storica del Circuito Automobilistico di Cremona, organizzata dal Cavec di Cremona.

La manifestazione partirà dalla città per raggiungere Pizzighettone e Genivolta, prima di far ritorno in città, con l’arrivo a CremonaFiere.

Piazza Stradivari e le auto

Questo pomeriggio, proprio in piazza Stradivari già schierati gli equipaggiamenti e ovviamente le macchine che parteciperanno domenica.

 

Tanta curiosità da parte dei Cremonesi che non hanno mancato di far sentire il loro calore ai conducenti. Tantissimi curiosi che si sono concessi foto con le
auto storiche.

© Riproduzione riservata
