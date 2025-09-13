Ultime News

13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
13 Set 2025 Crossodromo di Crotta, grave 29enne
tedesca: caduta e investita da una moto
13 Set 2025 Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
13 Set 2025 Si ribalta con il trattore e aggredisce
i Carabinieri: denunciato 36enne
13 Set 2025 Carabinieri, sei allontanamenti
nelle ultime settimane
Video Pillole

Antonio Rossi nuovo presidente della Federcanoa “Grande entusiasmo”

ROMA (ITALPRESS) – “I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e gli impianti da portare avanti. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”. Lo ha detto il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine dell’assemblea elettiva che lo ha eletto. “C’è grande entusiasmo. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere migliore visibilità”.

spf/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...