Una serata di musica e parole. Martedì 23 settembre alle ore 21 al Teatro Filo di Cremona (Via Filodrammatici), il Duo Diamanti vi aspetta con Raccóntati: un concerto di musica leggera e racconti che promette grandi emozioni. L’evento è organizzato dagli Amici dell’Ospedale di Cremona – Gianni Carutti OdV, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Un’occasione speciale per vivere una serata all’insegna dell’arte, della musica e della solidarietà

