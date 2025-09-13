Ultime News

13 Set 2025 Isola, con le chiavi al podestà
è partito il 58esimo Palio
13 Set 2025 Mostra di Santi e
Moavero a Monticelli
13 Set 2025 Teatro Ponchielli a nudo
rivestito di jazz e applausi
13 Set 2025 Cavatigozzi: le istanze dei residenti
in un incontro con la Giunta
Associazione Amici dell'Ospedale:
evento benefico con il Duo Diamanti

Il Duo Diamanti
Una serata di musica e parole. Martedì 23 settembre alle ore 21 al Teatro Filo di Cremona (Via Filodrammatici), il Duo Diamanti vi aspetta con Raccóntati: un concerto di musica leggera e racconti che promette grandi emozioni. L’evento è organizzato dagli Amici dell’Ospedale di Cremona – Gianni Carutti OdV, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.

Un’occasione speciale per vivere una serata all’insegna dell’arte, della musica e della solidarietà

