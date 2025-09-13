“Libertà di religione e discriminazione: diritti, conflitti e prospettive”. Questo il titolo del convegno promosso dall’Ordine degli avvocati di Cremona, Comitato pari opportunità, che si terrà martedì 16 settembre dalle 15 alle 18 nella sede della Fondazione “Occhi azzurri Onlus” in via Serio 34. A moderare l’incontro ci sarà l’avvocato Pia Gerevini, presidente del Comitato pari opportunità di Cremona.

I saluti istituzionali saranno affidati agli avvocati Alessio Romanelli, presidente dell’Ordine di Cremona, e Angelo Farina, segretario Rete Lombardia dei Comitati pari opportunità.

Ad intervenire saranno l’avvocato Alberto Guariso, del Foro di Milano, e la professoressa Marta Giaconi, associata di Diritto del Lavoro presso l’università Bicocca di Milano e avvocata del Foro di Torino. Chiuderà il convegno, alle 17, l’intervento di Anna Maria Gandolfi, consigliera di parità di regione Lombardia. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.

