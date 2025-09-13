Ultime News

13 Set 2025 Avvocati: martedì incontro
su religione e discriminazione
13 Set 2025 Festival delle tradizioni rumene:
canti, balli e integrazione
13 Set 2025 Nuova stagione di "Ore12"
su CR1: tante le novità
13 Set 2025 La “Festa delle famiglie” accoglie
il missionario monsignor Scampa
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
Avvocati: martedì incontro
su religione e discriminazione

La sede della Fondazione Occhi azzurri
“Libertà di religione e discriminazione: diritti, conflitti e prospettive”. Questo il titolo del convegno promosso dall’Ordine degli avvocati di Cremona, Comitato pari opportunità, che si terrà martedì 16 settembre dalle 15 alle 18 nella sede della Fondazione “Occhi azzurri Onlus” in via Serio 34. A moderare l’incontro ci sarà l’avvocato Pia Gerevini, presidente del Comitato pari opportunità di Cremona.

I saluti istituzionali saranno affidati agli avvocati Alessio Romanelli, presidente dell’Ordine di Cremona, e Angelo Farina, segretario Rete Lombardia dei Comitati pari opportunità.

Ad intervenire saranno l’avvocato Alberto Guariso, del Foro di Milano, e la professoressa Marta Giaconi, associata di Diritto del Lavoro presso l’università Bicocca di Milano e avvocata del Foro di Torino. Chiuderà il convegno, alle 17, l’intervento di Anna Maria Gandolfi, consigliera di parità di regione Lombardia. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.

