Proseguono senza sosta i controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le attività, svolte negli ultimi giorni hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

In particolare sono stati ben 6 gli ordini di allontanamenti redatti da personale della Sezione Radiomobile nei confronti di altrettanti soggetti, solo nell’ultimo mese, in applicazione del Regolamento di Polizia Locale e della Civile Convivenza della città di Cremona.

Il 13 agosto due soggetti, classe 1995 e classe 1984, sono stati trovati ubriachi in via Monsignor Assi: i due venivano segnalati per la violazione amministrativa prevista dall’art. 688 del codice penale (ubriachezza molesta) e contestualmente gli veniva notificato l’ordine di allontanamento per 48 h da quella zona, come previsto appunto dal Regolamento di Polizia Locale e della Civile Convivenza della città di Cremona.

Il 4 settembre invece un soggetto, classe 2004, è stato fermato con diverse dosi di cocaina nel Piazzale antistante la stazione ferroviaria; oltre al deferimento in stato di libertà per spaccio di stupefacente gli è stato contestato anche l’ordine di allontanamento per 48 h dalla zona ferroviaria.

L’8 settembre i militari sono intervenuti nel piazzale delle tramvie per un soggetto, classe 1959, ubriaco: come per i primi due è scattata la segnalazione per la violazione amministrativa prevista dall’art. 688 del codice penale (ubriachezza molesta) e contestualmente gli veniva notificato l’ordine di allontanamento per 48 h dal piazzale.

Il giorno successivo, il 9 settembre scorso, è stata la volta di un soggetto, classe 1998, fermato con stupefacente sempre nel piazzale antistante la Stazione: in questo caso il possesso era per uso personale, e quindi l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cremona quale consumatore di stupefacente e contestualmente gli veniva notificato l’ordine di allontanamento per 48 h dal Piazzale.

L’ultimo infine stanotte dove un soggetto, classe 1977, è stato fermato non distante dalla stazione dei treni, sempre in stato di ubriachezza; anche per costui è scattata la segnalazione per la violazione amministrativa prevista dall’art. 688 del codice penale (ubriachezza molesta) e contestualmente gli veniva notificato l’ordine di allontanamento per 48 h dal piazzale.

