Ultime News

13 Set 2025 Avvocati: martedì incontro
su religione e discriminazione
13 Set 2025 Festival delle tradizioni rumene:
canti, balli e integrazione
13 Set 2025 Nuova stagione di "Ore12"
su CR1: tante le novità
13 Set 2025 La “Festa delle famiglie” accoglie
il missionario monsignor Scampa
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
Cronaca

Festival delle tradizioni rumene:
canti, balli e integrazione

Fill-1

Quarta edizione del festival di canti, balli e costumi popolari rumeni organizzato dall’associazione Ansamblul Trăistuța.

Un concorso canoro premiato poi nel pomeriggio e l’assegnazione di due borse di studio del valore di 500 euro, una lotteria e la festa fino a sera per celebrare le tradizioni rumene.

Premiato anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio per la vicinanza mostrata alla comunità rumena.

 

La premiazione del sindaco Virgilio

Il servizio di Eleonora Busi

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...