Festival delle tradizioni rumene:
canti, balli e integrazione
Quarta edizione del festival di canti, balli e costumi popolari rumeni organizzato dall’associazione Ansamblul Trăistuța.
Un concorso canoro premiato poi nel pomeriggio e l’assegnazione di due borse di studio del valore di 500 euro, una lotteria e la festa fino a sera per celebrare le tradizioni rumene.
Premiato anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio per la vicinanza mostrata alla comunità rumena.
Il servizio di Eleonora Busi
