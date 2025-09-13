Fiera del Levante, Frulli “Lanciamo un messaggio di pace”





BARI (ITALPRESS) – “È una fiera importante perché non solo lanciamo un messaggio di pace, che in questo momento è forse la cosa più importante che potevamo fare, ma poi è una fiera che vedrà la possibilità di viverla tutto il giorno perché abbiamo attrezzato tutto. Stiamo cercando sempre di più di portare a far vivere il quartiere tutta la giornata”. Lo ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’88ma Campionaria.

xa2/ads/mca2

© Riproduzione riservata