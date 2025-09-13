Ultime News

13 Set 2025 Matteo Piloni: "Sanità da rivedere,
a metà ottobre la proposta del PD"
13 Set 2025 Crossodromo di Crotta, grave 29enne
tedesca: caduta e investita da una moto
13 Set 2025 Incidente al crossodromo
di Crotta: grave una 29enne
13 Set 2025 Si ribalta con il trattore e aggredisce
i Carabinieri: denunciato 36enne
13 Set 2025 Carabinieri, sei allontanamenti
nelle ultime settimane
Video Pillole

Fiera del Levante, Frulli “Lanciamo un messaggio di pace”

BARI (ITALPRESS) – “È una fiera importante perché non solo lanciamo un messaggio di pace, che in questo momento è forse la cosa più importante che potevamo fare, ma poi è una fiera che vedrà la possibilità di viverla tutto il giorno perché abbiamo attrezzato tutto. Stiamo cercando sempre di più di portare a far vivere il quartiere tutta la giornata”. Lo ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’88ma Campionaria.
© Riproduzione riservata
