Ultime News

13 Set 2025 Festival delle tradizioni rumene:
festa alle Colonie Padane
13 Set 2025 Al via la nuova stagione
di "Ore12" su CR1: tante le novità
13 Set 2025 All'Opera Pia di Castelverde
al via la "Festa delle famiglie"
13 Set 2025 200 Miglia di Cremona: tutto
pronto in piazza Stradivari
13 Set 2025 La cargobike piace: grandi e bambini
alla prova in Piazza del Comune
Video Pillole

Musumeci “Sud cresce perché imprenditori incoraggiati ad investire”

BARI (ITALPRESS) – “Cresce il Sud perché si sono determinate le giuste condizioni per incoraggiare gli imprenditori a investire. E se l’imprenditore investe, produce e assume, abbiamo vinto la battaglia. Si è capito che la ricchezza non sta nella pubblica amministrazione come ammortizzatore sociale ma nell’azienda, nell’impresa, con i rischi e con le opportunità che ogni impresa deve sapere affrontare”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci a margine della cerimonia di inaugurazione dell’88esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante di Bari.

xa2/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...