I Carabinieri della Stazione di Ostiano unitamente ai colleghi della Stazione di Vescovato hanno deferito in stato di libertà un 36enne, residente nel bresciano.

I militari sono giunti a Gabbioneta Binanuova verso le 13 su richiesta di personale dell’ATS di Cremona che era in precedenza intervenuto a seguito di un incidente sul lavoro, in quanto un uomo che stava guidando un trattore si era ribaltato in un fosso. Il soggetto, dipendente di un’azienda agricola di Scandolara Ripa d’Oglio, era in evidente stato di alterazione tanto che il personale intervenuto è stato appunto costretto a chiamare i Carabinieri.

Una volta sopraggiunti i militari l’uomo, che nel frattempo aveva rifiutato le cure mediche, ha iniziato a scagliarsi anche contro di loro, spintonandoli e minacciandoli di morte, ed è stato necessario l’intervento di un’ulteriore pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona per riuscire a calmare il soggetto ed accompagnarlo presso la caserma di Ostiano per gli accertamenti di rito visto anche che lo stesso si è rifiutato di fornire documenti e dichiarare le proprie generalità.

Visto lo stato di alterazioni i militari hanno deciso di sottoporlo al test alcolemico per valutare un eventuale stato di ebbrezza ma l’uomo si è rifiutato di eseguirlo.

Al termine degli accertamenti il 36enne è stato quindi denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e per questo deferito all’Autorità Giudiziaria di Cremona.

