Cronaca

58esimo Palio di Isola:
il "magher" incorona Le Gerre

Il 58esimo Palio di Isola Dovarese è stato vinto da Le Gerre, che succede a San Giuseppe: questo l’esito dell’ultimo gioco, quello decisivo da regolamento, ossia il magher, che consiste nel centrare una latta posta al centro di un percorso di gioco da distanza più o meno ravvicinata.

La contrada vincitrice (foto Osti)
Per Isola, al di là della festa ovvia per la contrada vincitrice, è stato un successo lungo tre giorni, con grandissima partecipazione favorita anche dal bel tempo e ottima qualità della proposta sia culinaria e gastronomica, sia culturale, con la rievocazione e i vari spettacoli.

A suggellare il successo, nella serata di domenica, i fuochi d’artificio a chiudere la tre giorni. Domani, lunedi, ampio resoconto della giornata.
G.G

 

© Riproduzione riservata
