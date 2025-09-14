Ultime News

14 Set 2025 Cremona Gospel Choir, le audizioni
nel Centro Civico del Boschetto
14 Set 2025 Gara di pesca al colpo sul canale:
secondo posto per la Ravanelli
14 Set 2025 Agitazione in ospedale, confederali
divisi. Asst apre al confronto
14 Set 2025 Nicola: "A Verona sarà battaglia
Vardy si è inserito con armonia"
14 Set 2025 CR1, tante le novità nel nuovo
palinsesto da lunedì 15 settembre
Video Pillole

Blitz in una casa dello spaccio a Catania, sequestrati 12 kg di droga

CATANIA (ITALPRESS) – A Catania i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 12 chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish, cocaina e derivati della cannabis e sostanze allucinogene. Un quantitativo, quello scovato dagli investigatori dell’arma che, se immesso al dettaglio sul mercato, avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200 mila euro.

Fonte video: Carabinieri

