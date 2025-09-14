Sono iniziate al Centro Civico del Boschetto le audizioni del Cremona Gospel Choir, alla presenza del presidente Francesco Zarbano, del direttore Alessandro Parmigiani e del suo staff. Cremona aggiunge così una voce nuova al suo panorama musicale con un progetto volto a coinvolgere i cremonesi nel repertorio gospel. Il nuovo coro cittadino è legato direttamente all’Italian Gospel Choir, che ne ha promosso e sostenuto la nascita, garantendo impostazione didattica, rete e standard artistici.

“Possiamo ritenerci soddisfatti – spiega Parmigiani -. Si sono presentate una ventina di persone, tutte con entusiasmo e carica, ed è proprio quello che cercavamo. Quindi un ottimo inizio. Le audizioni proseguiranno sabato 27 settembre e sabato 11 ottobre. In ogni caso, anche quando partiremo con le attività, dal 15 ottobre ogni mercoledì sera, chiunque potrà aggregarsi anche in corsa”.

Quali sono le caratteristiche delle persone che possono far parte del coro?

“Sicuramente serve una bella voce, ma soprattutto voglia, passione e lo spirito di mettersi in gioco. Come ho già detto durante la conferenza stampa, tutti possono cantare: quello che conta è la passione per la musica e il desiderio di scoprire un genere travolgente come il gospel”.

In questa fase siete ospiti al Boschetto?

“Sì, siamo ospiti al Centro civico del Boschetto, in un salone recentemente ristrutturato. Il presidente Armillotta è molto vicino al progetto e ci sta dando una grande mano. Vi aspettiamo numerosi”.

