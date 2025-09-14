Ultime News

14 Set 2025 Cremona Gospel Choir, le audizioni
nel Centro Civico del Boschetto
14 Set 2025 Gara di pesca al colpo sul canale:
secondo posto per la Ravanelli
14 Set 2025 Agitazione in ospedale, confederali
divisi. Asst apre al confronto
14 Set 2025 Nicola: "A Verona sarà battaglia
Vardy si è inserito con armonia"
14 Set 2025 CR1, tante le novità nel nuovo
palinsesto da lunedì 15 settembre
Gara di pesca al colpo sul canale:
secondo posto per la Ravanelli

Il servizio di Giovanni Rossi
Dopo un giro di prove e gare regionali con 200 concorrenti, il porto canale di Spinadesco ha ospitato la Serie A1 riservata a Piemonte, Lombardia e Veneto dei campionati di pesca sportiva. 160 agonisti, divisi in 40 squadre, si sono dati battaglia in particolare nella disciplina di pesca al colpo.

La provincia di Cremona era rappresentata da tre squadre con grande ambizione: la Ravanelli e due squadre della Rivoltana. L’obiettivo era, con una di queste, di salire sul podio e alla fine la Ravanelli ci è riuscita, arrivando al secondo posto con la squadra B.

La macchina organizzativa di FIPSAS Cremona conta quasi quaranta membri, un’organizzazione impegnativa e che richiede tempo, ma che regala anche soddisfazioni.

