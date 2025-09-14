Dopo un giro di prove e gare regionali con 200 concorrenti, il porto canale di Spinadesco ha ospitato la Serie A1 riservata a Piemonte, Lombardia e Veneto dei campionati di pesca sportiva. 160 agonisti, divisi in 40 squadre, si sono dati battaglia in particolare nella disciplina di pesca al colpo.

La provincia di Cremona era rappresentata da tre squadre con grande ambizione: la Ravanelli e due squadre della Rivoltana. L’obiettivo era, con una di queste, di salire sul podio e alla fine la Ravanelli ci è riuscita, arrivando al secondo posto con la squadra B.

La macchina organizzativa di FIPSAS Cremona conta quasi quaranta membri, un’organizzazione impegnativa e che richiede tempo, ma che regala anche soddisfazioni.

