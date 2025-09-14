Ultime News

Meloni “Non ci faremo trascinare in una spirale di violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire alto e chiaro a tutti quegli odiatori, agli estremisti che spesso vediamo nelle piazze ma anche ai cattivi maestri in giacca e cravatta che si ritrovano nei salotti: non cadremo nella loro trappola, non faremo il gioco di chi vuole far precipitare le nostre nazioni in una spirale di violenza. Ma voglio anche dire loro che non ci faremo intimidire, che andremo avanti a batterci senza sosta per la libertà dei nostri popoli”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’evento “Europa Viva 25″ a Madrid, a proposito del dibattito seguito all’omicidio di Charlie Kirk”.

Fonte video: profilo X Giorgia Meloni

© Riproduzione riservata
