Ultime News

14 Set 2025 Marta Cavalli si ritira dal
ciclismo: "Mi sento esausta"
14 Set 2025 Cremona Gospel Choir, le audizioni
nel Centro Civico del Boschetto
14 Set 2025 Gara di pesca al colpo sul canale:
secondo posto per la Ravanelli
14 Set 2025 Agitazione in ospedale, confederali
divisi. Asst apre al confronto
14 Set 2025 Nicola: "A Verona sarà battaglia
Vardy si è inserito con armonia"
Video Pillole

Tg Ambiente – 14/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Data center strategici per la sostenibilità urbana
– Agritech Innovation: il futuro del cibo si studia in Toscana
– Volontari in azione sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti
– Carovana dei ghiacciai: allarme sulle Alpi italiane
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...