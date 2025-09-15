Dopo mesi di attesa, lavori e trasloco, la nuova sede del Politecnico di Milano nell’ex Caserma Manfredini accoglie le matricole e gli studenti. I primi erano già arrivati a ridosso di fine agosto, soprattutto quelli che hanno scelto di alloggiare nelle camere interne all’università.

Dalle 9.15 nell’aula 01, gli studenti sono stati accolti dal professore Luca Gastaldi, l’insegnante di Impresa e decisioni strategiche, che ha dato qualche informazione utile per i vari corsi di studio oltre che per la vita universitaria.

“È un gran bel giorno zero, anche se lo è solo parzialmente, considerando che la nostra presenza in città ha quasi 40 anni” spiega Gastaldi. “Tuttavia è una nuova partenza, così come nuova è la sede. Gli spazi in cui ci troviamo sono meravigliosi e non vediamo l’ora di cominciare.

Oggi accogliamo le nuove matricole e raccontiamo loro le regole del gioco. Poi diamo il via ai corsi che li accompagneranno per i prossimi tre anni. È bello vedere gli studenti, che sono già adulti ma che mantengono quella curiosità da primo giorno di scuola, anche se siamo all’università. Quell’ansia che hanno anche i docenti, e che dobbiamo tenerci stretta, perché ci dice quanta passione mettiamo in ciò che facciamo”.

Presente anche l’Informagiovani, nella figura di Maria Sara Rota: per loro una presentazione dei progetti e servizi dell’agenzia oltre che una ricerca di nuovi volti per la Consulta Interuniversitaria, il cui mandato terminerà ad ottobre. Per il comune di Cremona ha invece parlato l’assessore Luca Zanacchi che ha illustrato le opportunità della città in vari ambiti.

Molti gli studenti che hanno scelto di vivere l’università a 360°, alloggiando in una delle stanze dentro il campus come spiega Giulio: “Studierò Music and Acoustic Engineering, nella città della musica direi che c’è tanto da imparare, vengo dall’Aquila quindi Cremona è una città molto simile”.

Da Catanzaro, Francesco racconta il trasferimento a Cremona: “Ho preso la stanza numero 114 all’interno del campus, sicuramente molto accogliente, è stato ristrutturato veramente bene. Sarà la mia prima volta fuori casa, sono molto emozionato”.

Lorenzo Scaratti

