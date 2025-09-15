Assessore Palermo “Il progetto del waterfront pronto per inizio 2026”





PALERMO (ITALPRESS) – “Sono opere che rappresentano questa nuova sorellanza tra il mare e la città. Ci sarà una passerella per le persone, non solo turisti, che camminando per la città torneranno ad affacciarsi al mare quotidianamente. Il mare deve tornare bellezza quotidiana di questa città e non soltanto occasionale. L’accordo prevede che l’autorità portuale faccia la progettazione, possiamo considerare che all’inizio del 2026 possiamo avere il progetto e iniziare”. Così l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, a margine della sottoscrizione del protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi.

