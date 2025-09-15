Tra gli ex della gara e protagonista insieme ad Aureo della porta inviolata, ha parlato nel post partita in conferenza stampa il capitano grigiorosso Matteo Bianchetti.

Una partita difficile con un punto molto pesante.

Si, molto, siamo stati sporchi tecnicamente e abbiamo sofferto. È un punto importantissimo e ce lo teniamo stretto.

Il tuo rapporto con Baschirotto e Audero, a che punto siete?

Direi che è ottimo, lottiamo tutti insieme e alla lunga farà la differenza.

Avete provato sul finale con dei lanci lunghi a portarla a casa

Si, ci abbiamo provato con i lanci lunghi, ma non sono riusciti. Ci è mancata la precisione e la lucidità nei momenti cruciali.

Come hai trovato il Verona?

Anche per noi c’era tanto da scoprire, ma hanno qualità per fare bene e credo si toglieranno parecchie soddisfazioni.

La partita e il risultato cambiano la vostra consapevolezza?

Noi sapevamo che questi sei punti erano oro, pensiamo al presente e alla salvezza.

Si è parlato molto della vostra condizione fisica attuale, è un limite per le prossime partite?

Lo sappiamo, c’è da lavorare in queste cose proprio per questo motivo e per non arrivare corti quando servirà

C’è da migliorare nelle lettura, soprattutto contro squadre che attaccano bene la profondità?

Si, c’è da migliorare, soprattutto con giocatori molto veloci, serve aumentare nelle preventive.

7 punti in 18 partite, ora in sole tre gare: cosa trovi di diverso rispetto alla stagione 2022/23 in Serie A?

Quell’esperienza ci ha aiutato, ora abbiamo una grande unità di squadra dopo poco tempo, il gruppo solido di italiani ci ha aiutato molto, pensiamo al Milan: avevamo la sensazione di essere insieme da tanto tempo.

Lorenzo Scaratti

