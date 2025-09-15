Dopo lo 0-0 del Bentegodi tra Hellas Verona e Cremonese, ha parlato in conferenza stampa mister Davide Nicola.

Un punto pesante, visto come si erano messe le cose

Sapevamo di essere contro ad una formazione così fisica, davanti al suo pubblico. Ho visto una squadra molto atletica e qualitativa che ci ha messo molto in difficoltà. Noi abbiamo provato a costruire dal fondo per colpire in modo diverso, per caratteristiche non siamo ancora allo stesso livello tra noi. Mi è piaciuta la nostra sofferenza, ora siamo consapevoli del campionato che abbiamo davanti.

A proposito dei cambi, ti aspettavi di più?

No, sono contento. Pensiamo a Sarmiento che arriva da un’altra realtà, stessa cosa Vardy che ha dimostrato lo spirito giusto, andando anche in difesa. Chiaramente sono indietro, dobbiamo aiutarti, non ho voluto rischiare Moumbagna perché mi sembrava troppo.

Tra i migliori della gara c’è sicuramente Audero

E’ il nostro portiere, una grande risorsa, stasera super. Ce lo teniamo stretto.

Questa sera abbiamo visto molti pericoli nati da situazioni evitabili

Abbiamo commesso errori di disimpegno, la lucidità può venire meno. In un centrocampo con Bondo, Collocolo e Vandeputte ovviamente soffri in centimetri e fisicità. Il loro pressing ci ha levato ossigeno in molti momenti.

Si è vista la grande qualità dei cambi

Credo ci fosse la stessa qualità anche nel primo tempo, ovviamente nel secondo abbiamo avuto qualche superiorità numerica in più grazie a Vazquez e ai subentrati.

In alcuni momenti sembravate stanchi, c’è stato un carico nella preparazione durante la pausa?

Non ho caricato nella sosta, il loro giro palla ci ha fatto sudare e molti dei nostri sono indietro. Abbiamo infatti rallentato il gioco e provato a costruire con più tranquillità anche per gestire il nostro ritmo.

Abbiamo visto tanti cambi tra compagni di reparto

A noi manca Payero, volevo tenere Bondo ma si stava spendendo molto. Vogliamo comunque giocare, se non ci riusciamo dobbiamo trovare la capacità di cambiare spartito.

Alla ripresa non hai fatto cambi, hai dato fiducia ai tuoi titolari?

In questo momento posso solo che ringraziare i miei ragazzi, soprattutto per gli allenamenti che vedo durante la settimana. Ci saranno partite più sporche, ma l’importante sono le letture, da parte di tutti.

Lorenzo Scaratti

