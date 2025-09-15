Un pareggio che muove la classifica, su un campo difficile, contro una squadra che ha provato in tutti i modi a regalare tre punti al proprio pubblico. La Cremonese pareggia 0-0 contro l’Hellas Verona al Bentegodi, al termine di un incontro dalle mille difficoltà.

I padroni di casa provano subito a impensierire la Cremo. Al 4’ Gift Orban calcia dai 30 metri, Audero blocca. Due minuti dopo, a seguito di un ottimo scambio al limite dell’area, è ancora Orban a provarci con un tiro a giro, conclusione di poco larga. Al 10’ cross dalla sinistra di Vandeputte, Sanabria anticipa di tutti di testa, ma senza trovare la porta. Al 16’ contatto evidente ai danni di Bianchetti che resta a terra, il direttore di gara non fischia e il Verona ne approfitta: Giovane si trova da solo di fronte ad Audero, che però è bravo a sventare il pericolo. Al 21′ Giovane dalla destra calcia col mancino alla ricerca del secondo palo, la palla sfiora il palo. Al 29′ infortunio per Gagliardini, al suo posto Akpa-Apro. Al 35′ Brutta palla persa in mezzo al campo da Pezzella, gli scaligeri sorprendono la retroguardia scoperta con un filtrante per Orban che calcia forte da posizione defilata, Audero sventa il pericolo con i piedi. Al 43′ Bradaric attacca la profondità e si trova solo di fronte Audero, bravissimo in uscita a salvare il risultato.

La ripresa si apre con un altro brivido: Giovane si allunga palla in contropiede tutto solo, Audero lo anticipa e blocca. Al 57′ Bonazzoli calcia al volo da 30 metri, tentativo alto. All’ora di gioco Nicola decide di cambiare, facendo esordire sia Vardy che Sarmiento. Insieme ai due debuttanti in campo anche Grassi per Bondo. Al 61′ Giovane punta la difesa avversaria e calcia col mancino, Audero respinge. Al 66′ Collocolo ci prova dalla lunga distanza, Montipò mette in corner. Al 91′ Sarmiento ci prova da fuori, Montipò respinge bene. Poco dopo Audero è ancora una volta miracoloso nel salvare il risultato, sventando il tentativo di Sarr. E’ l’ultima emozione del match.

Cremonese che sale a quota 8 punti, mantiene il distacco dal Verona di 6 lunghezze. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 21 settembre allo Zini contro il Parma.

Simone Guarnaccia

