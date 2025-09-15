Ultime News

15 Set 2025 Edoardo Giuseppe Meanti nuovo
avvocato del Foro cremonese
15 Set 2025 Protesta operatori sanitari,
incontro con il prefetto
15 Set 2025 Vitari visita il Robbiani di
Soresina: "Risorsa preziosa"
15 Set 2025 Sanità: mobilitazione del Pd
per la legge di iniziativa popolare
15 Set 2025 Mani in pasta: alla Proloco
di Sospiro è "marubini mania"
Video Pillole

Disturbi nel sonno nei bambini, i consigli per guidarli nel riposo

MILANO (ITALPRESS) – “Il sonno è uno degli argomenti principali dal neonato fino all’età adulta: ha delle caratteristiche peculiari nei primi mesi di vita, per poi stabilizzarsi dall’età pediatrica avanzata fino a quella adulta. Un genitore pensa che il bambino abbia in maniera innata la capacità di addormentarsi, ma dobbiamo capire che il sonno nel feto e nel neonato occupa circa 16-17 ore e va a diminuire gradualmente; nell’età scolare i bambini dovrebbero comunque dormire 9-10 ore”. Così Fabrizio Ciralli, pediatra e neonatologo presso l’ospedale Humanitas San Pio X di Milano, intervistato da Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
