Ultime News

15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
15 Set 2025 Persico: monumento ai Caduti
restaurato per parlare di pace
Cultura

"EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre

Fill-1

Prorogata fino al 10 ottobre la mostra EndlessHopeEndlessSky, inaugurata a luglio negli spazi di It’s hard noise di Cremona (Piazza delle Tranvie 6/7). L’esposizione accoglie due interventi paralleli e allo stesso tempo interrelati da precisi intenti, tematiche e urgenze. Un raccordo di più voci accomunate dal desiderio di intessere attraverso l’arte, una rete di resistenza concreta per la Palestina oltre i confini fisici e geografici.

Nello specifico, il contributo dell’artista Giovanni Gaggia, dal programma di residenza e presidio rurale e decentrato dell’entroterra marchigiano di Casa Sponge, si espande fino a It’s hard noise, dialogando con la rassegna di video d’animazione Palestina Animada, progetto collettivo di registi e registe palestinesi e internazionali composto da Haneen Koraz, Khaled Jarada, Shereen Abdelkarim, Amal Al Nakhala, Ahmad Saleh, Samira Badran, Jana Kattan, Tariq Rimawi, Basel Nasr – Al Masna, Dana Durr, Rami Abbas, Msallam Hdaib, Rasmi Damo, Amer Shomali, Mats Grorud e Stefano Savona.

Una rassegna che mostra diversi aspetti della vita palestinese attraverso memorie e racconti diretti di vite vissute tra le macerie provocate dal conflitto armato senza fine.

EndlessHopeEndlessSky parte dalla riflessione portata avanti da Casa Sponge con il progetto Oltre l’ultimo cielo, che a partire da un verso del poeta palestinese Mahmūd Darwīsh, ha la volontà di forzare criticamente il concetto di confine attraverso l’arte, laddove il cielo, luogo di tensione e possibilità, può tenere insieme la dimensione locale e radicata nella terra che calpestiamo, con quella globale del cielo che ignora ogni frontiera. Il cielo, infatti, è capace di accogliere una speranza incurabile e incolmabile, che dalla Palestina a noi, continua a trattenere un sentimento di comunanza per la pace.

Accanto alla rassegna sarà esposta una parte del lavoro sul ricamo, ideato e presentato da Giovanni Gaggia e realizzato in forma collettiva. Uno strumento in grado di conservare e trasmettere un prezioso messaggio di speranza.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...