15 Set 2025 Vent'anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
15 Set 2025 Persico: monumento ai Caduti
restaurato per parlare di pace
Lagalla”Con progetto waterfront saneremo ferita tra Palermo e il mare”

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo cercando di suturare tutta la ferita che c’era tra Palermo e il suo mare. È iniziata con il molo trapezoidale, con la riqualificazione importante fino a Sant’Erasmo, adesso ci restano altri due pezzi rilevanti, importanti, uno il waterfront della via Crispi che insiste proprio sull’asse centrale della città e tutta la costa sud, dove sono iniziati i lavori di bonifica del Parco Libero Grassi e dove i progetti di riqualificazione della costa stessa sono in questo momento in gara presso Invitalia”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della sottoscrizione del protocollo per la progettazione e la realizzazione del waterfront di via Crispi.
