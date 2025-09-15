Ultime News

15 Set 2025 Le pagelle di Verona-Cremo:
super Audero, fatica l’attacco
15 Set 2025 Cremo, Bianchetti: "Punto pesante
dopo una partita complicata"
15 Set 2025 Cremo, Nicola: "Ora sappiamo
che tipo di campionato ci aspetta"
15 Set 2025 Cremonese, contro il Verona
un punto e tanto sacrificio: 0-0
15 Set 2025 Al lavoro e a scuola in bici
La Fiab premia i ciclisti
Federico Bonazzoli
Fill-1

AUDERO 8 – Salva il risultato con una serie di interventi clamorosi.

TERRACCIANO 6,5 – Si fa trovare pronto in diverse situazioni pericolose.

BASCHIROTTO 5,5 – Meno preciso rispetto al solito, rischia parecchio in alcune letture di gioco.

BIANCHETTI 6 – Difende con esperienza, fatica a tenere il passo importante degli attaccanti avversari.

ZERBIN 6,5 – Tanto sacrificio in fase di non possesso, sbaglia qualcosa nella fase attiva.

COLLOCOLO 6 – Fatica tanto nel primo tempo, nella ripresa invece si fa sentire in mezzo al campo.

BONDO 5,5 – Rischia molto in fase d’impostazione, sbagliando spesso passaggi pericolosi.

VANDEPUTTE 6 – Gioca con e per la squadra, è mancato qualcosa nella metà campo avversaria.

PEZZELLA 6 – Difende con ordine, prendendosi pochi rischi.

BONAZZOLI 5,5 – Ha pochi palloni utili per determinare, si vede poco.

SANABRIA 5,5 – Non riesce a rendersi pericoloso e fatica a far rifiatare la squadra.

VARDY 6 – Entra con voglia, in una fase però difficile del match.

GRASSI 6,5 – Mette ordine in mezzo al campo.

SARMIENTO 6,5 – Cambia la trama del match, portando imprevedibilità sulla trequarti.

VAZQUEZ 6 – Porta sicurezze in fase di possesso.

FLORIANI MUSSOLINI sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
