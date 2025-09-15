Le pagelle di Verona-Cremo:
super Audero, fatica l’attacco
AUDERO 8 – Salva il risultato con una serie di interventi clamorosi.
TERRACCIANO 6,5 – Si fa trovare pronto in diverse situazioni pericolose.
BASCHIROTTO 5,5 – Meno preciso rispetto al solito, rischia parecchio in alcune letture di gioco.
BIANCHETTI 6 – Difende con esperienza, fatica a tenere il passo importante degli attaccanti avversari.
ZERBIN 6,5 – Tanto sacrificio in fase di non possesso, sbaglia qualcosa nella fase attiva.
COLLOCOLO 6 – Fatica tanto nel primo tempo, nella ripresa invece si fa sentire in mezzo al campo.
BONDO 5,5 – Rischia molto in fase d’impostazione, sbagliando spesso passaggi pericolosi.
VANDEPUTTE 6 – Gioca con e per la squadra, è mancato qualcosa nella metà campo avversaria.
PEZZELLA 6 – Difende con ordine, prendendosi pochi rischi.
BONAZZOLI 5,5 – Ha pochi palloni utili per determinare, si vede poco.
SANABRIA 5,5 – Non riesce a rendersi pericoloso e fatica a far rifiatare la squadra.
VARDY 6 – Entra con voglia, in una fase però difficile del match.
GRASSI 6,5 – Mette ordine in mezzo al campo.
SARMIENTO 6,5 – Cambia la trama del match, portando imprevedibilità sulla trequarti.
VAZQUEZ 6 – Porta sicurezze in fase di possesso.
FLORIANI MUSSOLINI sv
Simone Guarnaccia