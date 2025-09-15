Ultime News

15 Set 2025 Inceneritori, lettera aperta
degli ambientalisti a Fontana
15 Set 2025 Vent’anni di Piedibus:
incontro il 18 settembre
15 Set 2025 Nuovo Censimento
al via dal 29 settembre
15 Set 2025 "EndlessHopeEndlessSky", mostra
prorogata fino al 10 ottobre
15 Set 2025 Al Politecnico di Milano ecco
le matricole: si anima il campus
Lombardia, Fontana “Voto anticipato? Non credo sia fattibile”

MILANO (ITALPRESS) – Su un possibile voto anticipato per la guida di Regione Lombardia “non so niente. Nessuno mi ha mai detto e non credo che sia neanche tecnicamente fattibile una cosa di questo genere. Staremo a sentire quelle che sono le eventuali richieste, comunque è una cosa talmente lontana che mi sembra che sia inutile parlarne adesso”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “Ambiente, sostenibilità, energia” organizzato da “La Verità” a Milano.

